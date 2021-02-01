تشكيل لجنة للكشف عن موقع الانهيار الذي حصل على طريق جرش-عمان

عمان-الغد- قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ، وعضوية كل من عضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة، والمهندسة سهير عبدالهادي، وذلك للكشف عن موقع الانهيار الذي حصل على طريق جرش عمان، يوم السبت الماضي.

وقال المهندس سمير الشيخ إن اللجنة نفذت اليوم، كشفا حسيا على موقع الانهيار، مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية بمتابعة سلامة الطريق تقوم بعملها على أكمل وجه، للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة وأن تلك الطريق شهدت انهيارات متعددة خلال فصول الشتاء، نتيجة طبيعة المنطقة الجغرافية والجيولوجية وتربتها الانزلاقية وتأثرها بمياه الأمطار.

ولفت إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تم وضعها للطريق، حيث تم تنفيذ بعض الحلول لجزء بسيط من المقاطع على تلك الطريق.

يذكر أن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات الشمال (عمان- جرش- اربد)، شهد انهيارات أمس السبت، تسببت بإغلاق الجهات المعنية لمقطع الطريق القريب من الانهيار، وتحويلات لحركة السير في تلك المنطقة.

ومن جانب آخر، وبتوجيه من نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة، زار وفد هندسي برئاسة المهندس سمير الشيخ وعضوية المهندسة سهير عبدالهادي، موقع أرض محطة الشحن الكهربائي التي من المزمع إقامتها من قبل مشروع SEED، في محافظة عجلون.

وجاءت الزيارة بطلب من مدير المشروع المهندس محمد رمضان، وحضرها رئيس فرع النقابة في محافظة عجلون المهندس خالد العنانزة، ونائب الرئيس المهندس ضرار العرود، ومنسق الفرع المهندس علاء ابو جلبان.





