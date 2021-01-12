تشكيل لجنة للوقوف على حيثيات الاعتداء على مقبرة الرصيفة (فيديو)

عمان-الغد- شكلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لجنة تشمل ممثلين من عدة مؤسسات حكومية للوقوف على حيثيات الاعتداء المؤسف الذي تم على مقبرة الرصيفة مؤخرا.

وبحسب مصادر الوزارة، فقد تبين، بعد الكشف الأولي، أن القبور التي تأثرت بالحادث قليلة جدا، وأن العمل جاري على بيان جميع حيثياته، والتعامل معه وفق القانون ومقتضى العدالة.

من جانبها، أوضح رئيس بلدية الرصيفة عطوفة اسامة حيمور بان البلدية أطلقت مؤخرا حملة تنظيف شاملة لمقبرة الرصيفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الأوقاف والمجتمع المحلي، حيث تمت الحملة بكل نجاح.

وأضاف أن البلدية تعمل على بناء سياج حول مقبرة الرصيفة حفظا لحرمتها، مع بوابات مخصصة لدخول المقبرة من قبل الزوار.