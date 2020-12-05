تشكيل لجنة لمتابعة شكاوى تسعير علاج كورونا

عمان- شكلت وزارة الصحة لجنة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالتسعير المعتمد لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت إن اللجنة ضمت الدكتور وليد الحلبي، الدكتورة مها الفاخوري، مهند أبو مويص، ومندوبا عن مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، ومندوبا عن جمعية المستشفيات الخاصة، وسيجري اختيار رئيس للجنة في أول اجتماع لها.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة تجتمع أسبوعيا في الوزارة لمتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وأن قراراتها نافذة بأثر رجعي.

بترا