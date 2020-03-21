تشكيل لجنة من أطباء مادبا لخدمة المواطنين

أحمد الشوابكة

مادبا – قامت نقابة الأطباءالأردنيين،السبت، من خلال مبادرة وطن بالتعاون-لجنة الطوارئ، مع اللجنه الفرعيه لمادبا، على تشكيل لجنة من الاطباء المتطوعين للرد على اتصالات واستفسارات المواطنين خلال الأزمة التي يمر بها الوطن من انتشار فايروس الكورونا وتضم اللجنة:

مسؤول الخط الساخن الدكتور ثابت الثوابتة

٠٧٩٥٣٧٠١٨٠

الدكتور مالك الزواهرة

٠٧٧٦٦٥٠٨٠٠

الدكتور سليمان الغرابات

٠٧٧٧٠٠٧٦٤٦

الدكتور اشرف المكحل

٠٧٩٥٤٨٨٤٤٦

الدكتور معتز الشوابكة

٠٧٩٠٤٤٠٧٤٠

الدكتور احمد الاعرج

٠٧٩٨٥٢٩٨٣٥

الدكتور انس عميشات

٠٧٩٦٨٩٤١٢٣

الدكتور زيد الطرمان

٠٧٧٧٢٠١٩٩٩

الدكتور إبراهيم سليمات

٠٧٧٧٨٦٥٤٣٢

الدكتور رمزي ابوناب

٠٧٩١٩٠٤٠١١

الدكتور مالك المعايعة

٠٧٨٩٩٢٩٨٩٢

الدكتور رامي البكري

٠٧٧٧٧٨٤٩٢١

الدكتور خليل الهروط

٠٧٧٧٧٠٥٤١٨