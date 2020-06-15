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تشكيل مجلس إدارة مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة في “اليرموك”

منذ ساعة واحدة
جامعة اليرموك
مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

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إربد- الغد- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي تشكيل مجلس إدارة مركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة برئاسة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد العجلوني نائب ، وعضوية كل من مدير مركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، الدكتور سامر سمارة ومدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور عبدالله الخطايبة والدكتور سميح كراسنة من كلية التربية، والدكتور محمد الزامل من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور محمد فايز بطاينة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور آمنة الرواشدة من كلية التربية، والدكتور علاء المخزومي من كلية التربية، والمهندس اسحق مطالقة مدير مركز الحاسب والمعلومات.

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