إربدمحافظات

تشكيل مجلس جامعة اليرموك للعام الجامعي 2019-2020

منذ 13 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اربد – الغد – قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي واستنادا إلى أحكام المادة (14/أ/6) من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لعام 2018، تشكيل مجلس الجامعة للعام الجامعي 2019-2020، برئاسته وعضوية كل من مستشار الرئيس لشؤون الموارد البشرية الدكتور عبد الحليم الشياب، وعميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور أسامة الفقير، وعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور أحمد الشمالي، وعميد كلية التربية الدكتور نواف شطناوي، ومدير الدائرة المالية عبدالباسط الحموري، ومدير دائرة الرئاسة الدكتور مشهور حمادنة، ورئيس اتحاد الطلبة همام القرعان، بالاضافة إلى رئيس نادي خريجي جامعة اليرموك الدكتور عصام العزام ممثلا لخريجي الجامعة، والطالب موفق الأيوب ممثلا لطلبة الجامعة، والسيد عز الدين بني هاني ممثلا للمجتمع المحلي.

مقالات ذات صلة

400 غطاس يشاركون بحملة لتنظيف مواقع الغوص بشاطئ العقبة الجنوبي

منذ 40 دقيقة
مبنى وزارة البلديات - (أرشيفية)

موظفو البلديات يقررون الاعتصام للمطالبة بعلاوات وحوافز

منذ ساعتين
سيارة اسعاف

عجلون: شخص يقتل زميله بالعمل ويلقي جثته بحفرة امتصاصية

منذ ساعتين
المبنى الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

“الضمان”: تقاعد العسكري الشهيد يعادل راتبه %100

منذ 14 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock