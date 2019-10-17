تشكيل مجلس جامعة اليرموك للعام الجامعي 2019-2020

اربد – الغد – قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي واستنادا إلى أحكام المادة (14/أ/6) من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لعام 2018، تشكيل مجلس الجامعة للعام الجامعي 2019-2020، برئاسته وعضوية كل من مستشار الرئيس لشؤون الموارد البشرية الدكتور عبد الحليم الشياب، وعميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور أسامة الفقير، وعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور أحمد الشمالي، وعميد كلية التربية الدكتور نواف شطناوي، ومدير الدائرة المالية عبدالباسط الحموري، ومدير دائرة الرئاسة الدكتور مشهور حمادنة، ورئيس اتحاد الطلبة همام القرعان، بالاضافة إلى رئيس نادي خريجي جامعة اليرموك الدكتور عصام العزام ممثلا لخريجي الجامعة، والطالب موفق الأيوب ممثلا لطلبة الجامعة، والسيد عز الدين بني هاني ممثلا للمجتمع المحلي.