تشلسي ومانشستر سيتي يحجزان بطاقتيهما إلى الدور الرابع

مدن – عبر تشلسي بسهولة إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا، بفوزه على ضيفه موركامب 4-0 أمس، ضمن منافسات الدور الثالث.

وأحرز مايسون مونت (18) وتيمو فيرنر (44) وكالوم هودسون أودوي (49) وكاي هافيرتز (85) أهداف تشلسي.

وحرص مدرب تشلسي فرانك لامبارد، على إشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء في هذا اللقاء، علما بأنه اعتمد على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3.

ووقف أنتونيو روديغر في عمق الخط الخلفي إلى جانب كيرت زوما، بمساعدة من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون بالميري، وأدى بيلي غيلمور دور لاعب الارتكاز، سامحا للثنائي مايسون مونت وكاي هافرتز، بالتحرك خلف ثلاثي الهجوم المكون من حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.

وانطلق تشلسي مبكرا باحثا عن هدف التقدم، فوجّه زياش عرضية نحو القائم البعيد، قابلها فيرنر برأسه بجانب القائم الأيسر في الدقيقة الثالثة.

وجرب إيمرسون حظه بسديدة بعيدة عن مرمى موركامب في الدقيقة الثامنة، وكاد موركامب يباغت مضيفه عندما انطلق لاعبه فيليبس من الناحية اليمنى، ليعكس عرضية كادت تغالط الحارس كيبار أريزابالاغا الذي التقطها قبل أن تجتاز خط المرمى.

وافتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة 18، عندما مرر هودسون أودوي الكرة إلى مونت الذي سدد من خارج منطقة الجزاء كرة منخفضة قوية استقرت على يمين الحارس.

وعاد إيمرسون ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس في إبعادها بالدقيقة 23، وأهدر فيرنر فرصة خطيرة في الدقيقة 29، عندما أطاح بمحاولته فوق المرمى إثر كرة مشتتة من الدفاع.

ومرت الدقائق التالية هادئة، مع تواصل سيطرة تشلسي على المجريات، فكان طبيعيا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 44، عندما رفع زياش كرة بالمقاس نحو هافرتز الذي بدوره هيأها لمواطنه فيرنر أمام المرمى، فما كان من الأخير إلا أن يتابعها في الشباك من مسافة قريبة.

وافتتح تشلسي الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة 49، عندما رفع زياش كرة عرضية مميزة، كسر هودسون أودوي من خلالها مصيدة التسلل قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وبدلا من صناعة الفرص، حاول زياش تدوين اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 52، عندما أطلق تسديدة صاروخية علت عارضة مرمى موركامب.

وأهدر هافرتز على نفسه فرصة إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 54، عندما فشل في استغلال تمريرة فيرنر أمام المرمى، وعاد زياش ليجرب حظه بتسديدة ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 64.

ودخل كريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو، إلى تشكيلة تشلسي بدلا من زياش وفيرنر، ومر أزبيليكويتا من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى هافرتز الذي ارتدت محاولته من الحارس هالستيد الذي أنقذ مرماه مجددا من متابعة مونت في الدقيقة 71.

ومرت الدقائق الأخيرة بهدوء شديد مع استلام الفريق الضيف للنتيجة، ودخل تامي أبراهام مكان مونت، وتمكن هافرتز من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85، عندما ارتقى برأسه لعرضية أزبيليكويتا من الناحية اليمنى، يضع الكرة بالمرمى.

وفي مباراة أخرى، حجز مانشستر سيتي بطاقة العبور إلى الدور الرابع، بالتغلب على ضيفه برمنغهام سيتي، بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من البرتغالي بيرناردو سيلفا (8 و15)، والإنجليزي فيل فودين (33).

ونجح سيتي في افتتاح التسجيل من المحاولة الأولى في الدقيقة الثامنة، وذلك بعدما أبعد سولتير الكرة بالخطأ، ليتابعها بيرناردو بتسديدة سكنت الشباك.

وسجل سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعدما مرر رياض محرز كرة لكيفن دي بروين في الجانب الأيمن، ليرسل البلجيكي عرضية أرضية تابعها بيرناردو في الشباك.

وحاول فيل فودين إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم.

ومرر دي بروين بينية متقنة لجيسوس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، لينفرد بحارس برمنغهام، ويسدد كرة أرضية نجح بريتو في التصدي لها.

وعزز سيتي تقدمه بإضافة الهدف الثالث، بعد توغل من محرز في العمق، قبل أن يمرر الكرة إلى فودين، الذي سدد بدوره أرضية قوية بالدقيقة 33.

وأتى الظهور الهجومي الأول لبرمنغهام في الدقيقة 35، بتسديدة من فريند، اصطدمت بكانسيلو، إلا أن زاك ستيفن أمسك بها بنجاح.

ورد عليه البرازيلي جيسوس بانفراد تام بالحارس، وسدد كرة ساقطة إلا أن كييفتنبيلد أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 36.

وكاد بيرناردو أن يسجل الهاتريك، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41، إلا أن كرته مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونفذ محرز مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45، مسددًا كرة علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

أجرى مدرب سيتي جوسيب غوارديولا 3 تبديلات لسيتي مع بداية الشوط الثاني، بخروج كل من دياز ودي بروين وكانسيلو، ونزول ستونز وبيليس ونميشا بدلا منهم.

وتابع بيرناردو عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 57، حيث سدد كرة من داخل منطقة الست ياردات، تصدى لها الحارس بيرتو بنجاح.

وظهر البرتغالي بعدها بدقيقة، بعدما تابع عرضية أرضية من كايل ووكر داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسجل محرز هدفًا في الدقيقة 60، بعدما تلقى عرضية من رودريغو، مسددا الكرة مباشرة في الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ودفع غوارديولا بورقته الرابعة في الدقيقة (67)، بنزول فيرناندينيو على حساب رودري، ثم سدد بيلا كرة من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها ستيفن.

وأجرى غوارديولا التبديل الأخير بالدقيقة 76، بنزول ديلاب على حساب جيسوس، وظهر بيلا من جديد بتسديدة قوية مرت إلى جوار القائم.

وبعد فترة من الهدوء الهجومي لسيتي، ارتقى ديلاب لعرضية من بيرناردو في الدقيقة 83، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى. – (وكالات)