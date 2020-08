تشلسي يتعاقد رسميا مع سيلفا

لندن – تعاقد نادي تشلسي الإنجيزي مع البرازيلي تياغو سيلفا، قائد دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، لعام قابل للتجديد، بحسب ما ذكر النادي اللندني الجمعة.

قال اللاعب البالغ 36 عاما بعد انتهاء عقده الباريسي في بيان النادي “أنا سعيد جدا للانضمام الى تشلسي. أنا ممتن للتواجد في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الالقاب”.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020