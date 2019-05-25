تشلسي يحدد سعر بيع هازارد.. واللاعب يمهل ريال مدريد 7 أيام

ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن نادي تشلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه البلجيكي، إدين هازارد، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن تشلسي يريد الحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) من أجل التخلي عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه فقد حدد النجم البلجيكي موعدا نهائيا لانتقاله إلى ريال مدريد هو الرابع من يونيو المقبل، مشيرا إلى رغبته في إتمام صفقة الرحيل بعد أسبوع واحد على الأكثر من نهائي يوروبا ليغ الذي سيجمع بين تشلسي وأرسنال الأربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس سرا أن هازارد (28 عاما) يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف، كما أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يضع توقيع نجم “البلوز” ضمن أولوياته.

وأشارت صحيفة “الميرور” إلى أن هازارد يريد إنهاء الصفقة بهذا التوقيت قبل الانضمام إلى زملائه الدوليين في تصفيات منتخب بلجيكا ليورو 2020 أمام كازاخستان واسكتلندا.

من جانبها، ذكرت “سكاي سبورتس” أن ريال مدريد الإسباني يقيم صفقة شراء هازارد من تشلسي بمبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني (أو ما يقرب من 112 مليون دولار).

ويدخل هازارد في السنة الأخيرة المتبقية له بعقده مع تشلسي، الأمر الذي يضع البلوز تحت ضغط المفاوضات، حيث يمكن للاعب التعاقد مجانا مع أي فريق في يناير من العام المقبل، على أن يرحل في صيف 2020.-(سكاي نيوز)