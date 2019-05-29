تشلسي “يسحق” أرسنال برباعية ويحقق لقب “يوروبا ليغ”

باكو – حقق تشلسي الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، بعد انتصاره “الساحق” على مواطنه أرسنال بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء، في نهائي البطولة الذي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وحسم “البلوز” الديربي اللندني في نهائي “اليوروبا ليغ”، ليحقق لقبه الأوروبي السادس، والأول تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتزيو ساري.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح تشلسي التهديف عن طريق مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 49، والذي لم يبالغ في الاحتفال أمام فريقه السابق.

وعزز الإسباني بيدرو النتيجة بالهدف الثاني مستغلا تمريرة البلجيكي إيدن هازارد في الدقيقة 60، قبل أن يسجل هازارد نفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وحاول أرسنال العودة للقاء بعد هدف “مذهل” للنيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة 69، لتنتهي آمال “المدفعجية” بعدها بثلاثة دقائق فقط، بهدف هازارد الرابع.

ولن يشارك أرسنال بعد هذه الهزيمة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن فقد المقعد المؤهل للبطولة عن طريق لقب اليوروبا ليغ.

وحاز هداف تشلسي جيرو على لقب هداف البطولة، بعد تسجيله الهدف رقم 11 في البطولة، ليتصدر قائمة الهدافين، ويبتعد عن الصربي لوكا يوفيتش، هداف أينتراخت فرانكفورت، الذي سجل 10 أهداف.

وقد يعني إنجاز تشلسي الأوروبي بقاء المدرب الإيطالي ساري موسما آخرا، خاصة وأنه أنهى الموسم بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وحقق لقبا أوروبيا. – سكاي نيوز