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تشلسي يعير مدافعه تساباكوستا إلى جنوى

منذ 3 ساعات

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لندن – أعلن نادي تشلسي الانجليزي السبت اعارة مدافعه الايطالي دايفيدي تساباكوستا لفريق جنوى الإيطالي لمدة عام، بعدما سبق له ان لعب لمواطنه روما في الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضا.
وكان الظهير الايمن البالغ 28 عاما اصيب بتمزق في الرباط الصليبي في عامه الوحيد مع روما، فلم يخض سوى 8 مباريات، منها 6 بعد عودته من الاصابة.
ولم يتمكن الدولي الإيطالي (13 مباراة) من فرض نفسه مع تشلسي حيث خاض 34 مباراة اساسية، بالاضافة إلى 18 كبديل في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى النادي اللندني في عام 2017.
ويأمل جنوى أن يستعيد تساباكوستا مستواه لمساعدته في الارتقاء في الـ “سيري أ” هذا الموسم، بعدما تفادى في الموسم المنصرم الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السابع عشر. – (أ ف ب) 

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