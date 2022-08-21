تشليسي يهدد برشلونة بشأن صفقة ماركوس ألونسو

حدد نادي تشيلسي الموعد النهائي لبرشلونة، من أجل ضم الظهير ماركوس ألونسو، حيث يريد النادي الإنجليزي سرعة اتخاذ القرار من قبل نادي برشلونة.

وأصبح برشلونة في حالة ركود فيما يتعلق بفترة الانتقالات بعد ميركاتو قوي، لكن عدم تسجيل جول كوندي حتى الآن جعل النادي في حيرة بشأن جلب بعض التعاقدات الجديدة المتفق عليها مسبقًا.

وتعتبر هذه مشكلة بالنسبة لتشيلسي، الذي ينتظر انتقال ماركوس ألونسو، وتوصل الناديان بالفعل إلى اتفاق بشأن الظهير الأيسر الإسباني وأكد برشلونة للطرفين أنهما سيجعلان الصفقة رسمية، لكنهم قرروا عدم القيام بذلك حتى يتمكنوا من تحسين وضع حد رواتبهم.

وحسب ما جاء بصحيفة سبورت الإسبانية، فإن تشيلسي سئم انتظار برشلونة، ويهدد بإغلاق الصفقة، وإلغاء الاتفاق المبرم بين الناديين بشأن الاسباني ماركوس ألونسو.

وأبرم نادي برشلونة العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات، حيث تعاقد مع فرانك كيسي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي بالإضافة إلى كريستنسن.

يذكر أن تشيلسي كان دخل في صراع مع برشلونة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية من أجل الحصول على خدمات كوندي ورافينيا.