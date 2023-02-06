تشوهات نفسية.. طبيبة تكشف أسباب قضم الأظافر

كشفت طبيبة روسية أسباب إقبال الأشخاص على قضم الأظافر، موضحة أن ذلك قد يكون علامة تشير إلى تشوهات جسدية ونفسية.

وأشارت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أن هذه العادة غالبا ما تظهر عند اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي، والاضطراب الوسواسي القهري، وفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين “В12”.

وأوضحت ديميانوفسكايا أن اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي، يظهر رغبة في مضغ اللسان وصرير الأسنان، حيث يحاول الإنسان بمساعدة هذه العمليات إرخاء عضلات المضغ المتوترة وتقليل الانزعاج في منطقة المفصل الصدغي الفكي، مشيرة إلى أن صرير الأسنان يحدث ليلا أو عندما يتشتت انتباه الشخص ويفكر في شيء ما.

وأفادت الطبية الروسية بأنه يمكن كشف اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي من خلال الوقوف أمام المرآة وفتح الفم جيدا، حيث يمكن رؤية الفك السفلي لا يتحرك بصورة مستقيمة تماما، بل يتحرك بشكل جانبي، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت: “غالبا ما تعتبر عادة قضم الأظافر نوعا من التشنجات اللاإرادية، ونادرا ما تكون مظهرا من مظاهر الاضطراب الوسواسي القهري، وهذه العادة عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ومستوى توتر مرتفع، ومن سوء التكيف الاجتماعي، وغالبا ما تتطور عادة قضم الأظافر في مرحلة الطفولة وتزول في معظم الحالات مع التقدم في العمر”.

وأضافت ديميانوفسكايا أنه لم تحدد طبيعة هذه العادة بصورة تامة، لافتة إلى أنه وفقا للدراسات هناك ما يتراوح بين 36% و63% من الحالات أسبابها عائلية، ولكن فقط ربع الذين يعانون من هذه المشكلة يراجعون الأطباء. -وكالات

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