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تشيريفيلا ينضم رسميا إلى نانت الفرنسي قادما من ليفربول

منذ 3 ساعات

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رين (فرنسا) – انتقل لاعب الوسط الاسباني بيدرو تشيريفيلا من ليفربول الانجليزي بطل أوروبا الى نانت حتى عام 2023، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي.

وبعد نشوء اللاعب الهزيل البنية (1,78 م و66 كلغ) في نادي فالنسيا، انضم الى اكاديمية ليفربول بعمر السادسة عشرة وخاض بداياته الاحترافية مع متصدر الدوري الانجليزي راهنا، قبل اعارته الى ناديين هولنديين في كانون الثاني (يناير) 2017 وحزيران (يونيو) 2018.

وبعد عودته الى ليفربول، برز مع فريق تحت 23 عاما، لكنه لم يظهر مع بطل اوروبا سوى في 6 مباريات، وقال اللاعب البالغ 23 عاما خلال تقديمه للجماهير عبر الفيديو: “القدوم إلى نانت يشكّل فرصة. من الصعب جدا ان تلعب في ليفربول، وأنا كنت بحاجة للعب”.

ولا يزال اللاعب المتواجد في اسبانيا مرتبطا مع ليفربول لاسابيع قليلة ولن ينضم فورا للاعبي نانت الذين يستعيدون تمارينهم بدءا من الثلاثاء المقبل بمجموعات صغيرة. (أ ف ب)

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