“تشيسترتنس ” توسع أعمالها بتعيين مدير جديد بمجال التقييم العقاري



دبي- عززت شركة تشيسترتنس الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية، فريقها الإداري عبر تعيين نافتيج جاغرا مديرا في فريق التقييم العقاري بدبي، في خطوة تهدف إلى توسيع أعمال الشركة ونموها في المنطقة.

انطلاقاً من مكتب الشركة الإقليمي في دبي، سيتولى جاغرا مسؤولية إجراء عمليات التقييم العقاري للعقارات السكنية والتجارية داخل دولة الإمارات، عبر تقديم أفضل الاستشارات لمختلف العملاء في السوق.

قبل انضمامه إلى تشيسترتنس، شغل جاغرا مجموعة متنوعة من المناصب المرتبطة بمجال التقييم العقاري، وذلك خلال الفترة التي أمضاها مع شركة “لاند ستيرلنغ بروبرتي” الاستشارية. خلال قيادته لفرق الشركة في كل من دبي وأبوظبي، أجرى جاغرا تقييماً لمجموعة واسعة من العقارات ضمن عدد من فئات الأصول، فضلاً عن تطويره لأعمال الشركة، ما أسهم في زيادة إيرادات قسم التقييم بنسبة 400 %. وبهذه المناسبة، قال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على مدار الأشهر الستة الماضية، إلا أننا تمكنا من تعزيز حصتنا السوقية، وتوسيع نطاق أعمالنا. ومن أجل مواصلة تقديم خدمات متميزة إلى عملائنا، عملنا على تعزيز فريق التقييم العقاري في دبي، من خلال تعيين نافتيج جاغرا في منصب المدير المساعد، حيث يسعدنا في هذه المناسبة أن نرحب به في شركة تشيسترتنس”.

وأضاف “لدى جاغرا فهم عميق لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الفرق الإقليمية بنجاح وتميز، فضلاً عن قدرته على إجراء تقييمات دقيقة وواضحة للعملاء، وهو ما من شأنه أن يعزز من فرص نمونا في المستقبل”.

وسينصب تركيز جاغرا بصورة أساسية على إجراء تقييمات للعقارات السكنية والتجارية، لأغراض الإقراض المضمون وإعداد التقارير المالية لمجموعة من العملاء، بمن فيهم البنوك والملاك والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدوره، أبدى نافتيج جاغرا سعادته بالانضمام إلى شركة تشيسترتنس، قائلاً: “تعد تشيسترتنس من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة على مستوى القطاع العقاري؛ حيث لديها تاريخ حافل بالنجاحات والتميز في سوق دولة الإمارات. يسعدني بكل تأكيد الانضمام إلى تشيسترتنس، وأتطلع قدماً إلى إضافة القيمة المطلوبة، والمساهمة بشكل واسع في تحقيق المزيد من النمو والنجاح للشركة”.