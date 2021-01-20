تشيفيرين يفكر بإقامة بطولة كأس أوروبا 2021 في دولة واحدة

برلين – ألمح رئيس نادي بايرن ميونيخ الالماني وأحد الأشخاص النافذين في كرة القدم الأوروبية كارل هاينتس رومينيغه بأن رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) ألكسندر تشيفيرين يفكر بإقامة كأس أوروبا 2020 في دولة واحدة وليس 12 كما هو مقرر حتى الآن.

وقال رومينيغه في حديث لصحيفة “مونشين مركور” التي تصدر في ميونيخ “أعرف بأن رئيس الاتحاد الاوروبي الكسندر تشيفيرين الذي يعتبر حذراً جداً مع كورونا، يتساءل عما اذا كان اكثر حكمة في زمن الجائحة، اقامة البطولة في دولة واحدة. في ظل البروتوكولات الصحية المطلوبة، فهذا امر محسوم”.

ولم يبادر الاتحاد القاري الى نفي هذه المعلومات بقوله الثلاثاء في رد على سؤال لوكالة فرانس برس “ليس لدينا معلومات لاعطائكم اياها في الوقت الحالي”.

ويستمر الاتحاد القاري في العمل على اقامة البطولة في 12 دولة كما هو مقرر أصلاً. وقال متحدث رسمي باسمه “يستطيع ويفا التأكيد بأن ثمة اتفاقاً مع المدن الـ12 ونعمل في الوقت الحالي على أربعة سيناريوهات: ملعب ممتلئ، سعة ما بين 50 الى 100 في المئة مع اجراءات صحية مختلفة، 20 الى 30 في المئة من سعة الملعب مع اجراءات لهذا الخصوص أو خوض المباريات وراء أبواب موصدة”.

وختم قائلا “ثمة قرارات تتعلق بكل مدينة” سيصدرها الاتحاد القاري في الخامس من اذار/مارس. (أ ف ب)