لندن – يسعى كل من تشيلسي وضيفه ليفربول إلى تضميد جرحه الأوروبي عندما يلتقيان الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بطلا للقارة العجوز بخسارة أمام مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، فيما سقط تشيلسي على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الاسباني 0-1 في اليوم ذاته.

ويحول ليفربول تركيزه على المسابقة المحلية التي يضعها هدفا أسمى له هذا الموسم لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

Up next: Chelsea v Liverpool! 👊 pic.twitter.com/8sGNPdQbNG — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2019

وضرب لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بقوة محليا من خلال العلامة الكاملة في 5 مراحل حتى الآن ويبتعدون بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسم الأخيرين، وسيكونون أمام ثاني أصعب اختبار في الدوري هذا الموسم أمام تشيلسي في إعادة للقاء الفريقين قبل شهر في الكأس السوبر الأوروبية عندما فاز ليفربول بصعوبة وبركلات الترجيح.

وحسم ليفربول الاختبار الأول في صالحه أمام الجار اللندني الثاني ارسنال عندما تغلب عليه 3-1 في أنفيلد رود، ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة كون تشيلسي السادس برصيد 8 نقاط لا يزال وراء يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل مرتين أمام ليستر سيتي (1-1) وشيفيلد يونايتد (2-2).

ويعول تشيلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريميرليغ حتى الآن (11 هدفا) خلف مانشستر سيتي (16) وليفربول (15)، علما بأن جميع أهدافه سجلها لاعبو مركز تكوينه وتقل أعمارهم عن سن 21 عاما وهم فيكايو توموري وتامي أبراهام وجايسون ماونت.

#ThrowbackThursday to a memorable strike against this weekend's opponents ⏪⏪ Those celebrations 🙌 pic.twitter.com/5ZTgFW3lBk — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2019

لكن يتعين مدربه فرانك لامبارد الحذر من القوة الضاربة لليفربول بقيادة الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، وهو يعلم حيدا أن خط دفاعه هو ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري (استقبلت شباكه 11 هدفا بفارق هدف واحد خلف نوريتش سيتي).

ويأمل مانشستر سيتي المنتشي بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (3-0) في المسابقة القارية العريقة، في استعادة توازنه محليا عقب خسارته أمام نوريتش سيتي (2-3) والضغط على ليفربول عندما يستضيف واتفورد السبت.

وسيكون الهم الوحيد لمدربه الإسباني بيب غوارديولا تصحيح الأخطاء الدفاعية الكارثية، التي أدت إلى سقوطه أمام نوريتش سيتي، وتفادي تعثر جديد يمنح الفرصة لليفربول للابتعاد أكثر، خصوصا وأن سيواجه واتفورد الذي قلب تأخره بثنائية نظيفة إلى تعادل أمام أرسنال (2-2) في المرحلة الماضية.

ويحل توتنهام الثالث (8 نقاط) ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي الخامس (8 نقاط أيضا)السبت أملا في تأكيد صحوته المحلية وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد تعادلين وخسارة، والأمر ذاته بالنسبة لشريكه مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد الثامن (8 نقاط أيضا) الأحد، فيما يخوض أرسنال السابع (8 نقاط) اختبارا سهلا على أرضه أمام أستون فيلا السابع عشر الأحد، على أن تفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ساوثمبتون مع بورنموث. (أ ف ب)