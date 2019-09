لندن – يسعى كل من تشيلسي وضيفه ليفربول إلى تضميد جرحه الأوروبي عندما يلتقيان الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بطلا للقارة العجوز بخسارة أمام مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، فيما سقط تشيلسي على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الاسباني 0-1 في اليوم ذاته.

ويحول ليفربول تركيزه على المسابقة المحلية التي يضعها هدفا أسمى له هذا الموسم لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وضرب لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بقوة محليا من خلال العلامة الكاملة في 5 مراحل حتى الآن ويبتعدون بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسم الأخيرين، وسيكونون أمام ثاني أصعب اختبار في الدوري هذا الموسم أمام تشيلسي في إعادة للقاء الفريقين قبل شهر في الكأس السوبر الأوروبية عندما فاز ليفربول بصعوبة وبركلات الترجيح.

وحسم ليفربول الاختبار الأول في صالحه أمام الجار اللندني الثاني ارسنال عندما تغلب عليه 3-1 في أنفيلد رود، ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة كون تشيلسي السادس برصيد 8 نقاط لا يزال وراء يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل مرتين أمام ليستر سيتي (1-1) وشيفيلد يونايتد (2-2).

ويعول تشيلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريميرليغ حتى الآن (11 هدفا) خلف مانشستر سيتي (16) وليفربول (15)، علما بأن جميع أهدافه سجلها لاعبو مركز تكوينه وتقل أعمارهم عن سن 21 عاما وهم فيكايو توموري وتامي أبراهام وجايسون ماونت.

