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تشيلسي يتعاقد رسميا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي

منذ ساعتين

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لندن – أكمل تشيلسي الخميس صفقة ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من رين الفرنسي.

ووقع ميندي (28 عاما) مع تشيلسي على عقد يمتد لخمس سنوات بعدما قضى موسما في رين الذي انضم له قادما من ستاد ريمس.

وقال ميندي في تصريحات نشرها النادي “أنا متأثر بالانضمام لتشيلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أشكل جزءا من هذا الفريق وأن أعمل مع فرانك لامبارد وجهازه الفني. أنا متشوق للتعرف على زملائي وللبدء”.

وكان منيدي قد شارك في 33 مباراة مع رين حافظ على شباكه نظيفة في 13 منها، كما ساهم في تأهل الفريق لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا بإنهائه الدوري الفرنسي في المركز الثالث.(إفي)

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