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تشيلسي يحظر 6 مشجعين بسبب العنصرية

منذ 4 ساعات

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مدن – قام نادي تشيلسي بحظر فردًا واحدًا من الحضور إلى ملعب ستامفورد بريدج بشكل دائم، لاستخدامه لغة مسيئة عنصريا وسلوكا تهديديا أثناء مباراة ضد مانشستر سيتي في 8 كانون الأول 2018.
كما حظر النادي الإنجليزي خمسة مؤيدين آخرين بشكل مؤقت لفترات تتراوح بين سنة وسنتين لاستخدام اللغة المسيئة في المباراة التي أقيمت العام الماضي.

أشار تشيلسي إلى أنه أرجأ التوصل إلى قرار في القضايا لضمان عدم المساس بتحقيق الشرطة.
ووفقًا للنادي، فقد مُنح جميع الأفراد الذين تمت معاقبتهم، الحق في الاستئناف، وعند الاقتضاء، تم الاستماع إلى تلك الطعون. -(وكالات) 

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