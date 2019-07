تشيلسي يحظر 6 مشجعين بسبب العنصرية

مدن – قام نادي تشيلسي بحظر فردًا واحدًا من الحضور إلى ملعب ستامفورد بريدج بشكل دائم، لاستخدامه لغة مسيئة عنصريا وسلوكا تهديديا أثناء مباراة ضد مانشستر سيتي في 8 كانون الأول 2018.

كما حظر النادي الإنجليزي خمسة مؤيدين آخرين بشكل مؤقت لفترات تتراوح بين سنة وسنتين لاستخدام اللغة المسيئة في المباراة التي أقيمت العام الماضي.

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018.https://t.co/I5RTndQ1CI

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2019