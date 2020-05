لندن – أفاد نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم الخميس، أنه سمح للاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تقارير صحافية بهذا الشأن.

واكتفى النادي اللندني في اتصال مع وكالة (فرانس برس)، بالتأكيد ان صحيفة “ذا تلغراف” التي كانت أول من كشفت هذه المعلومات، “وصفت الوضع بشكل صحيح”.

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير الى ان اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات الى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الى ان النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاما) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون ان يحدد موعدا للعودة الى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، الى حالة اغماء قبل سنتين عندما سقط على الارض خلال احدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

Chelsea have not put a time frame on N'Golo Kante's return to group training, sources have told @JamesOlley & @LaurensJulien.

Kante is worried the virus could affect him and his family after losing his brother to a heart attack two years ago: https://t.co/tGm8hk49zK pic.twitter.com/gbOzuApXMi

— ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2020