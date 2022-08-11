تشيلسي يعرض مهاجمه على روما في صفقة تبادلية

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإيطالي، نيكولو زانيولو، صانع ألعاب اي سي روما الإيطالي في نافذة الانتقالات الصيفية.

وتوجد العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع زانيولو، مع وجود موافقة من جانب روما على بيع صاحب الـ”23″ عامًا.

وكان توتنهام قد توصل إلى اتفاق مع روما بشأن ضم زانيولو، ألا أن جوزيه مورينو تدخل في اللحظات الأخيرة، وعرقل انتقال اللاعب إلى ناديه السابق.

ومن جانبها ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تشيلسي قدم عرضًا لـ روما من أجل التعاقد مع زانيولو.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الذي يتضمن وجود مبلغ مالي، بجانب خدمات الأمريكي، كريستيان بوليسيتش مهاجم البلوز.

بوليسيتش يُعاني مع النادي اللندني، ولا يُمانع توماس توخيل، المدير الفني للبلوز، في رحيله وخاصًة في ظل عدم تأقلمه على اللعب مع البلوز.

يُذكر أن اللاعب الدولي الأمريكي خاض 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة توخيل الموسم الماضي، وقد تتيح له هذه الخطوة مزيدًا من الدقائق قبل كأس العالم في ديسمبر.