تشيلسي يقترب من ضم لوكاكو مقابل 130 مليون يورو

روما – اقترب المهاجم الدولي البلجيكي ولاعب إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية قد تصل إلى 130 مليون يورو، حسبما تناقلت الصحف الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأصبح لوكاكو، قائد الإنتر وصاحب 24 هدفا في الموسم الماضي بالـ(سيري آ)، ثاني لاعب ربما يضحي به الـ(نيراتزوري) بعد المغربي أشرف حكيمي، من أجل تجاوز أزمته المالية.

وعرض تشيلسي بالفعل طلبا رسميا بالحصول على خدمات لوكاكو (28 عاما) مقابل مبلغ يفوق 100 مليون يورو، حسبما أفادت كبرى الصحف الرياضية الإيطالية مثل (جازيتا ديلو سبورت) و(كوريري ديلو سبورت).

ومن المحتمل أن يلجأ رئيس النادي؛ الصيني ستيفن زهانج، إلى بيع المهاجم البلجيكي إذا رفع الفريق اللندني قيمة الصفقة إلى 130 مليون يورو. لكن تشيلسي يعرض حتى الآن 100 مليون يورو إضافة إلى الظهير الإسباني ماركوس ألونسو.

وفي حال تم ذلك، سيكون لوكاكو أضخم صفقة بيع في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بعد انتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 مليون يورو في 2016.

وسيحاول إنتر ميلان تعويض رحيل لوكاكو المتوقع عن طريق ضم الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا.

وسبق للوكاكو ارتداء قميص الـ(بلوز) في الفترة بين 2013 و2017 حين أحرز 87 هدفا على مدار 166 مباراة. – (إفي)