تشيلسي يهزم توتنهام ويتمسّك بالمركز الرابع في “البريميرليغ”

لندن – تمسك تشيلسي بالمركز الرابع بفوزه على منافسه المباشر وجاره توتنهام 2-1 في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده الى 44 نقطة مبتعدا عن توتنهام بالذات بفارق 4 نقاط علما بان الاخير سيتنازل عن مركزه الخامس لصالح شيفيلد يونايتد او مانشستر يونايتد في حال فوز احدهما على برايتون أو واتفورد تواليا.

ونجح تشلسي في افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة عندما انفرد جيرو وسدد كرة قوية لكن مواطنه لوريس ابعدها تهيأت امام روس باركلي فسددها ارتطمت بالقائم لترتد مجددا امام جيرو ليسيطر عليها بيسراه ويطلقها على الطاير داخل الشباك بالدقيقة (15).

وفي مطلع الشوط الثاني وجه تشيلسي ضربة شبه قاضية لتوتنهام في امكانية العودة بالمباراة بعد لعبة مشتركة بين ماونت وباركلي ومنه الى ماركوس الونسو فاطلقها الاخير زاحفة من خارج المنطقة بعيدا عن متناول لوريس (48).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين حاول الارجنتيني اريك لاميلا تمرير كرة عرضية فارتطمت بساق روديغر وتحولت خطأ في مرماه مقلصا النتيجة الى 2-1، حيث عاش انصار تشيلسي اوقاتا عصيبة في اواخر المباراة، لكن توتنهام لم يتمكن من ادراك التعادل.

وقرر مدرب تشلسي فرانك لامبارد اشراك مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو اساسيا للمرة الثالثة فقط هذا الموسم والاولى منذ اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والخسارة امام وست هام.

وجاءت مشاركة جيرو على حساب البلجيكي ميتشي باتشواي الذي قدم مستوى مخيبا للامال في المباراة الاخيرة التي خسرها فريقه امام مانشستر يونايتد 0-2 الاثنين الماضي. في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط الفرنسي المؤثر نغولو كانتي لاصابة بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لفترة ثلاثة اسابيع، ولن يشارك بالتالي في المواجهة المرتقبة لفريقه ضد بايرن ميونيخ الالماني منتصف الاسبوع المقبل في دوري ابطال اوروبا.

اما توتنهام، فخاض المباراة في غياب مهاجميه الاساسيين هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين وكلاهما يغيب عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد حتى نهاية الموسم، ولطالما شكل ملعب ستامفورد بريدج عقدة لتوتنهام حيث لم يفز عليه سوى مرة واحدة في 34 مباراة، كما ان تشلسي جدد فوزه على توتنهام هذا الموسم بعد ان هزمه 2-0 في ملعب وايت هارت لاين في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. (أ ف ب)