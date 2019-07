تشيلسي يُعلن انتقال موراتا إلى اتلتيكو مدريد بشكل نهائي

لندن – سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا – المعار الى أتلتيكو مدريد – بصورة نهائية الى فريق العاصمة الإسبانية في نهاية الموسم 2019-2020، بحسب ما أعلن تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، السبت.

وانتقل موراتا الى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وخاض في صفوفه 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف ، أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة، وأحرز في صفوفه كأس انجلترا الموسم قبل الماضي.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019