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تشيلسي يُعلن انتقال موراتا إلى اتلتيكو مدريد بشكل نهائي

منذ ساعتين

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لندن – سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا – المعار الى أتلتيكو مدريد – بصورة نهائية الى فريق العاصمة الإسبانية في نهاية الموسم 2019-2020، بحسب ما أعلن تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، السبت.

وانتقل موراتا الى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وخاض في صفوفه 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف ، أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة، وأحرز في صفوفه كأس انجلترا الموسم قبل الماضي.

وقال موراتا على مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا”.

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه : “سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم الى الفريق في كانون الثاني (يناير) الماضي خلال فترة الإنتقالات ، وستصبح عملية الإنتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله الى صفوف برشلونة. (أ ف ب)

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