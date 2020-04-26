تشيلسي يُعلن عدم المساس برواتب لاعبيه بسبب أزمة كورونا

مدن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لن يقوم بتخفيض رواتب لاعبيه، بينما سيطالبهم في المقابل بالاستمرار في دعم الأعمال الخيرية لتخفيف آثار الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضح النادي في بيانه: “في الوقت الحالي، لن يساهم الفريق الأول للرجال اقتصاديا مع النادي، وفي المقابل، أصدر مجلس الإدارة قرارا للفريق بتركيز جهودهم في مواصلة دعم الأسباب الخيرية الأخرى. ومع استمرار هذه الأزمة، ستستمر محادثات الإدارة مع الفريق الأول حول مساهماته المالية في أنشطة النادي”.

كما أعلن النادي اللندني أنه لن يقوم بفصل أيا من موظفيه من أصحاب العقود المستديمة، بينما سيمنح العاملين بشكل جزئي أيام المباريات رواتبهم، رغم توقف المسابقات.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis… — Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020

وأضاف البيان: “يؤكد النادي أننا لن نستغل خطة الحكومة الحالية للاحتفاظ بالوظائف والممتدة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل. لا نخطط لأي إقالات أو إنهاء عقود، وسيحصل العاملون بدوام كامل على رواتبهم الحالية بشكل كامل، وسيتم تعويض العاملين بدوام جزئي أيام المباريات حتى 30 يونيو، وكأن المباريات تقام بشكل طبيعي”.

ويأتي إعلان النادي، الذي يحتل المركز الرابع في البريميرليغ حاليا، عدم المساس برواتب لاعبيه، بعد مفاوضاته السابقة معهم حول تخفيضها بنسبة 10%، بينما يطالبهم حاليا بالمساهمة بهذه النسبة في مساعدة نظام الصحة في البلاد لمواجهة الفيروس التاجي. (إفي)