تشيلسي يُعلن عدم المساس برواتب لاعبيه بسبب أزمة كورونا

مدن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لن يقوم بتخفيض رواتب لاعبيه، بينما سيطالبهم في المقابل بالاستمرار في دعم الأعمال الخيرية لتخفيف آثار الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضح النادي في بيانه: “في الوقت الحالي، لن يساهم الفريق الأول للرجال اقتصاديا مع النادي، وفي المقابل، أصدر مجلس الإدارة قرارا للفريق بتركيز جهودهم في مواصلة دعم الأسباب الخيرية الأخرى. ومع استمرار هذه الأزمة، ستستمر محادثات الإدارة مع الفريق الأول حول مساهماته المالية في أنشطة النادي”.

كما أعلن النادي اللندني أنه لن يقوم بفصل أيا من موظفيه من أصحاب العقود المستديمة، بينما سيمنح العاملين بشكل جزئي أيام المباريات رواتبهم، رغم توقف المسابقات.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis…

