تشيلي تؤكد تمسكها باستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

سانتياجو – أكدت الحكومة التشيلية تمسكها باستضافة نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس المقرر في 23 تشرين ثان (نوفمبر) المقبل في العاصمة سانتياجو، رغم الأزمة السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من اسبوعين.

وقالت وزيرة الرياضة الجديدة، سيسيليا بيريز، في مؤتمر صحفي الأربعاء إنها ابلغت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز، “رغبة والتزام الحكومة” بإقامة النهائي بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي في الملعب الوطني بالعاصمة سانتياجو.

Chile's Sports Minister, Cecilia Perez, says she has received government support for the Copa Libertadores final to go ahead as scheduled in Santiago on November 23.

The match had been in doubt due to the ongoing protests in the capital. pic.twitter.com/DGkzbZXxhi

