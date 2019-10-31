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تشيلي تؤكد تمسكها باستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

منذ 3 ساعات

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سانتياجو – أكدت الحكومة التشيلية تمسكها باستضافة نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس المقرر في 23 تشرين ثان (نوفمبر) المقبل في العاصمة سانتياجو، رغم الأزمة السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من اسبوعين.

وقالت وزيرة الرياضة الجديدة، سيسيليا بيريز، في مؤتمر صحفي الأربعاء إنها ابلغت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز، “رغبة والتزام الحكومة” بإقامة النهائي بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي في الملعب الوطني بالعاصمة سانتياجو.

وأشارت بيريز إلى أن حدثا رياضيا من هذا النوع “أمر جيد للبلاد” منوهة إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتنسيق الاجراءات اللازمة لضمان الأمن يوم النهائي، الأول في تاريخ بطولة ليبرتادوريس الذي يقام من مباراة واحدة.

وتسبب إعلان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا الأربعاء عن إلغاء قمتي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP25) في إثارة الشكوك حول مصير نهائي ليبرتادوريس.

ورد الكونميبول على تصريحات وزيرة الرياضة التشيلية من خلال حسابه على شبكة “تويتر” مبديا امتنانه للحكومة التشيلية على التزامها بضمن الأمن، وكتب: “النهائي احتفالية كروية مع الشعب التشيلي وله”. (إفي)

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