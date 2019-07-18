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تشيلي تدعم ترشح ملف أميركا الجنوبية لاستضافة مونديال 2030

منذ ساعة واحدة

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سانتا (الأرجنتين) – أكدت تشيلي على موقفها الداعم للملف الثلاثي المشترك بين الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، وذلك من خلال وثيقة رسمية موقعة من الرئيس التشيلي، سيباستيان بينييرا، مع رؤساء الدول الثلاث.

وكان الرئيس التشيلي قد أعرب عن رغبته في الانضمام لدول القارة اللاتينية في موقفها الداعم في شباط (فبراير) الماضي، وأكدها اليوم في إطار زيارته لمدينة سانتا الأرجنتينية، التي تستضيف قمة دول سوق الجنوب المشترك “ميركوسور”.

وبعد انضمام تشيلي، يتبقى فقط معرفة إذا كانت بوليفيا ستنضم لهذا الإجماع، لاسيما وأنها كانت تقدمت بطلب لباقي الدول، لكي تكون مقرا احتياطيا لاستضافة هذا الحدث.

ووقَع بينييرا والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على الوثائق مع رئيسي أوروغواي، تاباري فاسكيز، وباراغواي ماريو عبده بنيتيز.

ويرى اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن مونديال 2030 يجب أن يقام في القارة اللاتينية، لأن هذا العام سيتزامن مع مئوية البطولة التي أقيمت نسختها الأولى في أوروغواي التي توجت باللقب على حساب الأرجنتين بنتيجة (4-2). (إفي)

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