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تشييع جثمان الشهيد الوكيل السرحان في المفرق – صور

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- شيع الآلاف بعد صلاة ظهر اليوم السبت، شهيد الواجب الوكيل منور عواد السرحان إلى مثواه الأخير في بلدة سميا السرحان بمحافظة المفرق، والذي توفي اثر حادث سير مؤسف خلال تعامله مع احد الحوادث ضمن منطقة الاختصاص.

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الدفاع المدني ملفوفا بالعلم الأردني وورى الثرى في مقبرة سميا السرحان بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

من جهتهم عبر ذوي الشهيد وعشيرته عن اعتزازهم وافتخارهم بنيل ابنهم شرف الشهادة مؤكدين أنهم جميعاً مشاريع شهادة في سبيل الوطن وقيادته المظفرة.

هذا وقد شارك في تشييع جثمان الشهيد السرحان جموع غفيرة من أبناء الوطن ومندوبين من كبار ضباط ومرتبات الدفاع المدني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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