تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح

شيع أهالي بلدة جحفية جثمان الفنان أشرف طلفاح، الذي توفي الأسبوع الماضي في مصر.

وكانت “الغد” علمت من مصدر مطلع أن جثمان الممثل الأردني أشرف طلفاح لم يخضع للتشريح في مركز الطب الشرعي بعد وصوله فجر اليوم قادما من القاهرة، وتم الاكتفاء بتسليمه لذويه تمهيدا لدفنه اليوم.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت أنها تتابع عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، رحمه الله، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت الوزارة أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.