تشييع جثمان اللواء المتقاعد المهايره

عمان – شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عدنان الرقاد، جثمان اللواء المتقاعد صابر طه المهايره إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الطفيلة الكبير.

وجرت للفقيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني على عربة مدفع ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، حيث ووري الثرى في مقبرة البقيع، وقام مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الفقيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعدد من المسؤولين المدنيين والمواطنين في محافظة الطفيلة، وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي علم المملكة الأردنية الهاشمية لذويه.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفقيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء.-(بترا)