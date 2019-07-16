تشييع جثمان المدرب محمد اليماني

محمد عمّار

عمان – شيع بعد صلاة عصر أمس، جثمان المدرب الوطني الراحل محمد اليماني الى مثواه الاخير، حيث شارك المئات في الصلاة على جنازة أحد نجوم الفيصلي والمنتخب الوطني السابقين.

وأمضى المدرب الراحل محمد اليماني رحلة طويلة في عالم كرة القدم، ومثل منتخبات الأمن العام والمنتخب الوطني والنادي الفيصلي في العديد من الاستحقاقات المحلية.

ويحفل تاريخ الراحل اليماني بالإنجازات، حيث كان لاعبا في النادي الأرثوذكسي في الموسم 1975، قبل ان يتم رصده من قبل حارس مرمى الفيصلي السابق نادر سرور الذي ساهم باستقطاب اليماني الى النادي الفيصلي في موسم 1976، وبقي لاعبا في مركز الظهير الايمن وقائدا للفريق وللمنتخب الوطني، حتى وصل الى مرحلة الاعتزال التي كانت في العام 1988.

ولم يترك “المستطيل الاخضر”، فعمل مدربا مساعدا للمدرب الراحل مظهر السعيد، قبل ان يعين من قبل النادي الفيصلي مدربا للفريق.

اليماني صانع نجوم الفيصلي والمنتخب الوطني، كان راصدا لكل المباريات الودية وفرق المدارس، وكثيرا ما كان يظهر في بطولات الواعدين، وعمل على استقطاب الكثير من النجوم الحاليين لمنتخبات الشباب والأولمبي، والكثير من اللاعبين التي زخرت بهم الكرة الأردنية.

ونجح المدرب الراحل في صياغة إنجازات كثيرة للفيصلي على الساحة الكروية، وأطلق عليه لقب “عين الصقر”، لمهارته في انتقاء العناصر التي يمكن الاستفادة منها، والعمل على صقل موهبتها والانطلاق بها الى عالم المستديرة، والتي افرزت نجوما كثيرة لا يمكن حصرها. وحصد الراحل اليماني كافة الالقاب مع فريق الفيصلي كلاعب ومدرب، وكان متخصصا بالفئات العمرية، ولم تفلت منه بطولة تولى الاشراف عليها، وتنقل بين اسوار الأندية المحلية انطلاقا من الفيصلي كمدرب أول، وحتى كمشرف للفئات العمرية، واشرف على فرق اليرموك وشباب الأردن وأهلي صنعاء اليمني.