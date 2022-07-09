تشييع جثمان شهيد فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قبل أشهر

شيّع مئات الفلسطينيين، السبت أول أيام عيد الأضحى، جثمان فلسطيني قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وصباح السبت، سلّمت السلطات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني جثمان فالح جرادات (39 عاما) بعد أن احتجزته منذ استشهاده.

وانطلق موكب تشييع جثمان جرادات من منزل العائلة في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث ووري الثرى في مقبرة البلدة.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بالانتهاكات الإسرائيلية، نقلا عن موقع الأناضول.

وفي 17 يناير الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي جرادات بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على مفترق مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني شمالي الخليل.