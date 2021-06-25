تشييع غاضب وحزين لنزار بنات في الخليل

الخليل -شيع آلاف المواطنين بعد ظهر الجمعة، جثمان المعارض السياسي نزار بنات يوم الجمعة، الذي قتل على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة “صفا” بأن موكب بنات سار من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورا، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ثم عادت للصلاة عليه في مسجد وصايا الرسول قبيل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالخليل.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية وحراكات شبابية في الضفة الغربية المحتلة دعت لأوسع مشاركة في جنازة بنات.

وطالبت بمشاركة حاشدة في تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد وصايا رسول الله في المنطقة الجنوبية في الخليل، وصوب مقبرة الشهداء في منطقة ضاحية البلدية.

كما انطلقت عبر مواقع التواصل عشرات الدعوات للتواجد في مسيرة التشييع و”عدم الصمت عن الجريمة التي ارتكبت بحق نزار”، وفق تعبيرهم.