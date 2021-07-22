تصادم طائرتين بمطار دبي دون إصابات

دبي- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات وقوع حادث اصطدام بسيط لطائرتين إحداهما تابعة لشركة فلاي دبي والأخرى لشركة طيران الخليج على ممر بمطار دبي الدولي.

واضافت الهيئة في بيان صحفي ان الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في ذيل إحدى الطائرتين وجناح الأخرى دون وقوع إصابات بشرية، موضحة ان فريقا منها توجه إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق اللازم. (بترا)