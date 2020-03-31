تصاريح إلكترونية مؤقتة لأصحاب العمل (رابط)

عمان- الغد- صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، بأنه ولتمكين أصحاب العمل من الحصول على تصاريح الكترونية مؤقتة لغايات استكمال اجراءات تحويل الرواتب، تم اطلاق الرابط الالكتروني www.stayhome.jo لغاية اصدار تصاريح لثلاثة موظفين كحد اعلى يحددهم صاحب العمل، حيث يتمكن الموظفين الذين يتم اختيارهم من الذهاب لشركاتهم/منشآتهم لتجهيز كشوف موظفيهم لغايات ايداع الرواتب عبر المحافظ الالكترونية أو عبر البنوك.

وحسب الوزارة فان على طالب التصريح تعبئة: رقم المركبة التي يقودها، والمنطقة التي يريد التحرك لها، والمكان الذي سيتحرك منه، ورقم هاتفه المحمول، وإقرار يتعهد بموجبه بأن تحركه هو فقط بهدف تجهيز و دفع الرواتب ومن ثم يتم استلام المتقدمين لطلب تصريح لرسالة نصية بالموافقة على الطلب وموعد التصريح ، وبخلاف ذلك سيتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية لمخالفة أوامر الدفاع ويمكن التقديم للتصريح مرة واحدة كل 14 يوم للمنشأة.

واوضح البيان، ان الهدف من التصاريح الالكترونية منح اصحاب العمل تصاريح مؤقتة بشكل يمكنهم من انجاز وتحضير كافة الاوراق والوثائق والمستندات المطلوبة وكشوفات اسماء العاملين لديهم ، وايداع رواتب العاملين في البنوك في حال عدم استخدام المحفظة الالكترونية.