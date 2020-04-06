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تصاريح لمنشآت سياحية في العقبة لغايات تفقدها

منذ 34 دقيقة
مدينة العقبة
العقبة

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العقبة – حدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت، عدد وغايات التصاريح الممنوحة للمنشآت السياحية في العقبة، وفقاً لتصنيف ونوعية المنشأة السياحية.
وقال بخيت في كتاب وزع على المنشآت السياحية، إن الغاية من التصريح هو تفقد المنشأة ومتابعة العاملين فيها فقط.
وأوضح أن فنادق فئة 5 نجوم تحصل على 5 تصاريح، وفئة 4 نجوم 4 تصاريح، وفئة 3 نجوم 3 تصاريح، وفئة نجمتين تصريحين، وتصريح واحد لفئة النجمة الواحدة، وتصريح واحد للشقق الفندقية.
وطالب بخيت المنشآت بتعبئة النموذج الخاص بهذه التصاريح من أجل إصدارها لمن ينطبق عليها الشروط، داعياً القائمين على هذه المنشآت إلى استخدام هذه التصاريح للغايات التي صدرت من أجلها.- (بترا)

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