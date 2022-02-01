تصاعد الأرقام.. هل سيصاب جميع الأردنيين بـ”أوميكرون”؟

عمان-الغد- فيما سجل الأردن، أمس، حصيلة إصابات بفيروس كورونا هي الأعلى منذ بدء الجائحة، بمجموع 17781 إصابة جديدة، يتوقع أن تسجل المملكة الأسبوع الحالي نحو 100 ألف إصابة، بحسب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي.

الحجاوي أوضح في تصريحات صحفية أن الأرقام ستواصل الارتفاع الأسبوع المقبل لتصل لنحو 120 ألفا، ليكون الأعلى منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي لوزارة الصحة أمس، فقد تم تسجيل 18 وفاة، فيما بلغت نسبة إيجابية الفحوصات 28.71 %.

وفيما يأمل الدكتور الحجاوي أن يكون الأسبوع المقبل ذروة الموجة الحالية، توقع رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، أن “نصل إلى ذروة المنحنى الوبائي للموجة الرابعة بحلول منتصف الشهر الحالي”.

وبينما قال الحجاوي إن الإصابات جاءت “بشكل أزيد مما كان متوقعا حيث كان التفشي سريعا جداً”، مشيرا إلى أن فصل الشتاء “ساعد” في ذلك، أعاد البدور زيادة أعداد الاصابات إلى عدم اتباع الإجراءات الصحية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد، وسرعة انتشار المتحور أوميكرون التي تصل إلى 6 أضعاف الفيروس الأصلي.

الدكتور البدور، أوضح أهمية توجه المواطنين لتلقي الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

ودون أن يستبعد أن يصاب جميع الأردنيين بأوميكرون، وأن 70 % من الحاصلين على جرعتي المطعوم سيصابون مرة أخرى بكورونا، لفت البدور إلى أن 90 % من الحاصلين على الجرعة المعززة الثالثة محميون من الإصابة (400 ألف شخص في الأردن حصلوا على الجرعة الثالثة، وهم يشكلون أقل من 1 % من المتواجدين في الأردن).

وأضاف في حديث لـ “الغد” أن 65 % من المصابين لا يشكون من أعراض، التي تكون في غالبيتها خفيفة، حيث بسببها لا يتوجه الجميع لإجراء فحص الـPCR للكشف عن الإصابة.

واعتبر أنه من الملاحظ أن الذين أصيبوا في الفترات السابقة في الموجات الثلاث يصابون مرة أخرى، وهذا يعود لأسباب عديدة أهمها التغيير الكبير في شكل الفيروس حيث هناك 32 تغييرا عليه من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أنه من الملاحظ أنه مع أن الأرقام عالية جدا ونسبة الإصابات لامست الـ 30 %، فإن نسبة الدخولات للمستشفيات لا تتعدى 1.5 % حيث “سجلنا يوم أمس 250 دخولا للمستشفى وعدد الإصابات 17.700 إصابة، وهذه الأرقام مقارنة مع الأرقام المسجلة في الموجتين الثانية والثالثة بسيطة جدا، حيث وصلت نسبة الدخولات خلال الموجتين السابقتين إلى 8 %، وهذا يفسر عدم وجود ضغط على المستشفيات”.