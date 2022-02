تصدى لـ5 ركلات جزاء.. قصة زجاجة حارس منتخب مصر في كأس أفريقيا

أُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمس الأحد، بفوز منتخب السنغال باللقب، بعد تغلبه على المنتخب المصري بركلات الترجيح 4- 2، عقب تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

البطولة شهدت تألقاً لافتاً لحارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، في التصدي لضربات جزاء الفريق الخصم، مستخدماً في ذلك معلومات كُتبت على زجاجة الماء الخاصة به.

ولفتت الزجاجة أنظار المتابعين ووسائل الإعلام خلال بطولة أفريقيا؛ حيث دوَّن عليها الجهاز الفني لـ«الفراعنة» احتمالات تسديد لاعبي الخصم لركلات الجزاء، لمساعدة الحارس أبو جبل..

وظهر الحارس المصري وهو يراجع معلومات وبيانات كُتبت على زجاجة الماء، قبل وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح خلال المباراة النهائية، ونجح في التصدي لإحدى ركلات جزاء السنغال بالفعل.

وبدا من خلال كاميرا اللقاء أن أبو جبل يستعين بالزجاجة لمعرفة الزاوية المفضلة لكل مسدد لركلات الترجيح.

وسبق أن استخدم أبو جبل الزجاجة في مباراتي الكاميرون وساحل العاج، ونجح في قيادة منتخب بلاده للفوز خلال اللقاءين بضربات الجزاء.

ووفقاً لصحافي أفريقي، فإن أبو جبل ترك الزجاجة على الأرض، بعد هزيمة مصر من السنغال في النهائي، وهو ما دفع الصحافي لتصوير الزجاجة عن قرب للجماهير.

وظهرت الزجاجة وهي تحمل أسماء لاعبي السنغال والزوايا المفضلة لهم لتسديد الركلات، بطريقة علمية، أظهرت نسبة التسديد في كل زاوية من المرمى.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.

This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022