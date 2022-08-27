تصدير مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تصدير مليون طن من المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على طول ممر الحبوب.

وقال زيلينسكي عبر منشور: “تعمل مبادرة تصدير الحبوب منذ ما يقرب من شهر، وخلال هذا الوقت، قامت موانئنا الثلاثة، تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني، بتصدير أول مليون طن من المنتجات الزراعية منذ 24 شباط/ فبراير”.

وأوضح أن الصادرات توفر مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين الأوكرانيين.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر بحري آمن.

ويشمل هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. (RT)