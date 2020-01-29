تصرفات بسيطة تجعلك زوجا ناجحا

علاء علي عبد

عمان- لعل أولى الخطوات التي يتعين على المرء القيام بها ليكون زوجا ناجحا هي ببساطة أن يرغب بأن يكون ذلك. بمعنى أن يدرك بأن الإنسان ليس كاملا، لذا فهو دائم السعي لتحسين نفسه بكافة جوانب حياته لا سيما جانب دوره كزوج.

من الخلطات السحرية للزواج الناجح أن يسعى كلا الزوجين لتحسين فهم كل طرف للطرف الآخر من جهة، ومن جهة أخرى يسعى كل طرف لفهم نفسه أكثر بحيث يتمكن من توظيف هذا الفهم لخدمة مشاعر الحب والألفة بين الطرفين.

فيما يلي نستعرض عددا من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تجعل المرء مستحقا لأن يوصف بأنه زوج ناجح:

– كن صادقا بالتعبير عن مشاعرك: المقصود هنا ليس التعبير عن مشاعر الحب فحسب، وإنما قد يمر المرء بظروف متعبة لأسباب متعددة، وهذا الأمر على الأغلب سيبدو واضحا لزوجته. لذا، عندما تسألك زوجتك ما بك احرص دائما على أن تخبرها بما تمر به، يمكنك إضافة عبارات الاطمئنان في كلامك حتى تزيل مخاوفها، لكن تجنب أن تخفي سبب ضيقك عنها بأي حال.

– لكن تذكر أن زوجتك ليست طبيبتك الخاصة: كما ذكرت بالنقطة السابقة عن ضرورة تعبير المرء عن مشاعره حول ما يواجهه من صعوبات لزوجته، لكن عليه أيضا أن يراعي أن هناك خيطا رفيعا بين ضرورة التعبير عما يدور في ذهنه الأمر الذي يزيد من التقارب بينهما وبين أن يثقلها بكل صغيرة وكبيرة تمر به، ففي بعض الأحيان يكون بمقدوره حل المشكلة بنفسه دون أن يسمح لها بأن تعكر هدوء منزلهما.

– احرص على عدم مقاطعة أفكارها: قد تستغرب من حقيقة كم مرة تسببت بمقاطعة أفكارها يوميا. مقاطعة الأفكار قد لا ترقى لأن تسبب لها الضيق، لكن عندما تترك لها مساحة بسيطة من التفكير فهذا من شأنه أن يجعلك تظهر أكثر وأكثر مدى احترامك وتقديرك لها. لذا لو شعرت أنها محتارة لسبب ما، اترك لها المجال لبعض الوقت قبل أن تعرض مساعدتها بالاختيار الصحيح الذي يخلصها من حيرتها.

– تجنب إيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة تعترضها: عندما تتعرض الزوجة لمشكلة ما فإن الزوج يجد نفسه تلقائيا يسعى لإيجاد الحل الفوري الذي يخلصها من تلك المشكلة. لكن هذا البحث عن حلول فورية غالبا ما يجعل المرء يقفز عن مرحلة مهمة ألا وهي إبداء تعاطفه مع ما تتعرض له زوجته. لذا احرص دائما على أن تصغي للمشكلة التي تطرحها زوجتك لتشعرها فهذا الإصغاء لا يقل أهمية عن إيجاد الحل المناسب لتلك المشكلة.