تصريح صادم لدريد لحام عن ياسر العظمة

نسبت إحدى الصفحات عبر موقع فيسبوك تصريح للممثل السوري دريد لحام عن زميله الممثل السوري ياسر العظمة، أكد فيه أنه يرفض المقارنة بينهما بحسب ما نقل عن لسانه.

وقال لحام بحسب الصفحة: “لا يجب مقارنتي بياسر العظمة فعندما كنت بطل أهم المسرحيات كان برفقتي كومبارس ومساعد”.

دريد لحام: المسرح العربي لم يعد بخير

هذا الكلام استفز الممثلة السورية سلمى المصري التي ردت قائلة: “عفوا اذا سمحتوا هاد الكلام عار عن الصحة والكلام كاذب، الاستاذ دريد لحام لا يمكن ان يقول هذا الكلام عن فنان مثل الاستاذ ياسر العظمة، عيب على الصفحة الكذب والافتراء، نحن نحترم بعضنا ولكل فنان جمهوره ومحبيه”.