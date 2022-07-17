تصعيد إسرائيلي في غزة غير مرشح لمواجهة عسكرية

نادية سعد الدين

عمان- يتوالى تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد أكثر وقعا ضد قطاع غزة بذريعة الرد على صواريخ المقاومة الفلسطينية، ولكنه ليس معنيا بتطور المشهد المتوتر إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تؤتي بنتائج عكسية بالنسبة إليه وتفجر الأوضاع غير المستقرة بالضفة الغربية، إزاء سياسة التهويد المُتسارعة في القدس المحتلة.

حكومة الاحتلال، التي تشهد جدلا داخليا حيال أسلوب التصعيد بين الإبقاء على مستواه الراهن مقابل شن الحرب، قد أعادت أجواء التوتر مجددا في سماء قطاع غزة، الذي ظل خارج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يُنذر بمزيد من الاحتقان والغليان الشديدين، بدون أن تتجه الأوضاع التصعيد في قطاع غزة.

وفي حين تتعالى أصوات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحسم الموقف لصالح المواجهة العسكرية ضد قطاع غزة؛ فإن المؤسسة السياسية تُحبذ التريث، إذ من المشكوك فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، “يائير لابيد”، يريد احتكاكا عسكريا الآن مع اقتراب موعد انتخابات “الكنيست” وحاجته لإثبات قدرته على التحكم في عجلة القيادة الإسرائيلية.

وقد شكلت جبهة غزة المتوترة موضع نقاش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، أمس، في جلسته الأولى برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، “يائير لابيد”، في ظل تحميل حركة “حماس” مسؤولية إطلاق الصواريخ، أمس، من القطاع صوب مدينة عسقلان في فلسطين المحتلة، والرد عليها بسلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتذرعت سلطات الاحتلال بإطلاق القذائف الصاروخية، حين أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، “بيني غانتس”، التراجع عن القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي بتقديم “تسهيلات اقتصادية” لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين على وقع زيارة الرئيس بايدن للمنطقة.

وقد أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ تجاه البحر غرب قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، حيث تطلق المقاومة من حين لاخر صواريخها باتجاه البحر لاختبار قوة الصواريخ ومداها.

فيما اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “ران كوخاف”، أن “إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على عسقلان أو غلاف قطاع غزة يعد أمراً خطيراً، وللرد على ذلك تم الهجوم بشكل كبير ضد منشأة تحت الأرض كانت تستخدم كمصنع صواريخ”، بحسب مزاعمه.

وأشار”كوخاف” إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم هذا النوع من الأهداف عندما تكون هناك فرصة مناسبة له.

وحمل “حماس” المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، متوعدا “بالرد على أي إطلاق صواريخ للدفاع

عن إسرائيل”، وفق قوله.

يُشار إلى أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أمس، حيث زعم جيش الاحتلال اعتراض إحداها فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

يأتي ذلك على وقع تهديد “لابيد” للرد سريعاً وبكل القوة ودون تردد بحال أٌطلق أي بالون حارق أو أي مقذوف تجاه الكيان الإسرائيلي.

وهدد لابيد بالرد “بسرعة ومن دون تردد” على إطلاق أي قذيفة صاروخية أو بالون حارق من قطاع غزة، واصفاً الغارات الإسرائيلية في القطاع، أمس، بأنها “شديدة القوة ودقيقة”، وأن الأهداف التي استهدفت كانت “بحجم لم يكونوا (الفصائل) مستعدين له وغير متوقعين لها”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الغارات ألحقت ضررا كبيرا لحركة “حماس”، واستهدفت “موقعا حساسا” تحت سطح الأرض لإنتاج مواد كيميائية وقذائف صاروخية، وأن “الاستخبارات الإسرائيلية عملت فترة طويلة من أجل رصدها”، وفق مزاعمها.

وطبقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية؛ فإن “الحكومة الإسرائيلية الحالية ومن خلال ردها العسكري على إطلاق الصواريخ من غزة، يظهر أنها غير مهتمة بمواجهة عسكرية”.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن “لابيد” ينتهج نفس نهج من سبقه في رئاسة الوزراء؛ وهما (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) نفتالي بينيت، و(رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) بنيامين نتنياهو، في إدارة الصراع مع حركة “حماس”.

وادعت الصحيفة الإسرائيلية أنه “من غير الواضح ماهية الجهة التي تقف خلف إطلاق الصواريخ”، مرجحةً أن يكون “الجهاد الإسلامي” في ظل تصريحات أمينه العام زياد النخالة الذي قال إنه يفكر بطريقة مغايرة لحماس برفض أي بدائل اقتصادية كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني، رغم أن حماس أيضا تمتلك تفسيرا مختلفا في بعض الأحيان بفرض القوة بين الحين والآخر لإرسال رسائل للاحتلال وغيرها بأنه لا يمكنها القبول بالوضع الحالي.