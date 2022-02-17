تصعيد عسكري بين أوكرانيا وقوات مدعومة من روسيا

اتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال دون وقوع إصابات.

من جهته قال يان ليشتشينكو، قائد القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، إن الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك.

وأضاف ليشتشينكو: “خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير… تقوم أوكرانيا، بناء على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية في كييف، بمحاولات لتصعيد النزاع”.

كما دعا ليشتشينكو المراقبين الدوليين إلى تسجيل القصف الصادر من القوات المسلحة الأوكرانية، واتخاذ إجراءات لمنع إراقة الدماء في دونباس.-(وكالات)