تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة تنطلق الاثنين

عمان – الغد – تواصل اللجنة المنظمة لتصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) استعدادتها النهائية لإستضافة البطولة والتي تحتضنها صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب والتي تنطلق يوم بعد غد الإِثنين وتستمر حتى مساء الأربعاء.

وسيشارك في البطولة 31 لاعباً ولاعبة بواقع 20 لاعباً في فئة الرجال و11 لاعبة في فئة السيدات يمثلون 11 دولة من البحرين والإمارات والعراق والسعودية والكويت ولبنان وفلسطين وقطر واليمن وسورية إلى جانب الأردن ، حيث سيتأهل للأولمبياد اللاعب واللاعبة الفائزان بكل فئة.

وكان الاتحاد الأردني لكرة الطاولة قد استلم يوم أمس صالة الأمير حمزة فور نهاية مباراة منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره السريلانكي في تصفيات كأس آسيا وتم المباشرة في تجهيز الصالة لإستقبال منافسات التصفيات وفقاً لما ذكره السيد عبدالعزيز رضا مدير البطولة.

ومن المنتظر أن تخوض المنتخبات المشاركة في التصفيات يوم غد تدريباتها على الصالة الرئيسية قبل يوم واحد من بدء البطولة بحسب قانون الاتحاد الدولي.

وسيتم تقسيم اللاعبين الـ 20 في فئة الرجال على خمس مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي سيلعب بطريقة خروج المغلوب فيما سيتم تقسيم اللاعبات الـ 11 في فئة السيدات على 3 مجموعات يتأهل أيضاً منها أول وثاني كل مجموعة لدور خروج المغلوب.

وأشار السيد عبدالعزيز إلى أنه تم التنسيق مع التلفزيون الأردني لبث مباريات البطولة على الهواء مباشرةً بما فيها اليوم الختامي للبطولة والذي سيتم التعرف فيه على اللاعب واللاعبة اللذان سيمثلان منطقة غرب آسيا في أولمبياد طوكيو.

وفي سياق متصل يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته المكثفة للمشاركة في التصفيات تحت قيادة المدير الفني ، مصطفى رضا ، حيث سيمثل منتخبنا الوطني كل من اللاعبين واللاعبات : زيد أبو يمن وزياد عزيز وسوار أبو يمن وبراء الوديان.

وكان منتخبنا قد كثف من تدريباته خلال الشهرين الماضيين من خلال إقامة معسكر داخلي مع لاعبي ناديي الأهلي والزمالك المصريين وخوض معسكر تدريبي خارجي في نادي سبورتينغ لشبونة والذي يعد أحد أفضل أندية كرة الطاولة بالقارة الأوروبية إلى جانب المشاركة في بطولتي البرتغال وإسبانيا.