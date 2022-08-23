تصفيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” المحلية تُختتم هذا الشهر

عمان، آب2022: تُختتم هذا الشهر التصفيات المحلية المؤهلة إلى نهائيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لموسم 2022 الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات”؛ لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا، عندما يتنافس أمهر سائقي أجهزة المحاكاة في كل من عُمان وقطر والسعودية والبحرين وموريتانيا في الجولة الثالثة والنهائية، لحجز مقاعدهم في النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بنسخته الأولى العام الماضي، يعود هذه السنة ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة تشمل جولات تأهيلية محلية تضمن للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات.

وبمشاركة 12 متسابقًا من كل بلد، تستهل عُمان الجولة الثالثة يوم الخميس 25 آب/ أغسطس، وتليها قطر يوم السبت 27 آب/ أغسطس، وبعدها البحرين في اليوم التالي، ومن ثم السعودية يوم الإثنين 29 آب/ أغسطس، في حين تختتم موريتانيا التصفيات يوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس. وسيخوض السائقون من كل بلد حصة تجارب حرة تمتد لفترة 10 دقائق للاعتياد على المسار والدخول في أجواء المنافسات، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية، ألا وهي حصة تأهيلية من 7 دقائق تحدد ترتيب شبكة الانطلاق لسباق “سبرينت” من 7 لفات حول حلبة أوتوبوليس الدولية اليابانية الشهيرة، الذي ستحدد نتائجه ترتيب الانطلاق للسباق النهائي والحاسم.

وقبل السباق النهائي تهدأ حدة التنافس لخمس دقائق من التجارب، يعود بعدها السائقون ليكملوا سباقًا أخيرًا من 11 لفة حول الحلبة البالغ طولها 4.673 كلم، ليضمن السائقان اللذان يعبران خط النهاية بالمركزين الأول والثاني في السباق النهائي المحلي التأهل مباشرة إلى النهائيات، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهليْن حضور نهائيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لموسم 2022.

وستُنقل التصفيات التأهيلية مباشرة عبر قناة البطولة على قناة “ديزيرت فوكس رايسينج” عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، حسب جدول البث أدناه:

عُمان: الخميس، 25 آب/ أغسطس الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي

قطر: السبت، 27 آب/ أغسطس الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي

البحرين: الأحد، 28 آب/ أغسطس الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي

السعودية: الإثنين، 29 آب/ أغسطس الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي

موريتانيا: الأربعاء، 31 آب/ أغسطس الساعة 3:00 عصرًا بالتوقيت المحلي