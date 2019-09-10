تصفيات كأس ديفيز للتنس تنطلق الأربعاء

عمان – الغد – تنطلق صباح يوم غد الأربعاء تصفيات كأس ديفيز للمجموعة الآسيوية (أوقيانوسيا) والتي تقام على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس في مدينة الحسين للشباب بمشاركة ١٤ دولة هي : العراق ، السعودية ، البحرين ، الامارات ، عُمان ، منغوليا ، كمبوديا ، تركمانستان ، قيرغيزستان ، طاجكستان ، بنغلاديش ، غوام وأوقيانوسيا.

وستقام البطولة على مدار الأيام الأربعة المقبلة حيث تسعى المنتخبات المشاركة للحصول على بطاقتي التأهل إلى المستوى الثالث من بطولة كأس ديفيز.

وسيشارك منتخبنا الوطني في التصفيات بأربعة لاعبين وهم : سيف عدس ، موسى القطب ، محمد العيسوي وعبد الله شلباية وتحت إشراف المدير الفني التونسي رفيق بوشلاكة.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي ارسل إلى الاتحاد الأردني متطلبات استضافة هذه البطولة والمتمثلة في النواحي الفنية والتي تشمل اعداد وتجهيز الملاعب وتوفير المتطلبات الأمنية والصحية والكرات والمراقبة المصورة للملاعب والمرافق ، بالاضافة إلى تأمين التنقلات للمشاركين والتغذية ومشروبات الطاقة للاعبين.

هذا ، وقد قام الاتحاد الدولي بتسمية الحكم الدولي المصري وائل عباس كحكم عام للبطولة، وتعيين الحكم الجورجي ايمليانو زنون مساعداً للحكم العام ، فيما تم تسمية الحكم المصري ابراهيم زكي كمسؤول لحكام الخطوط من قبل الاتحاد الاردني .