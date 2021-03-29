تصفيات مونديال 2022 : قطر لتأكيد انطلاقتها المثالية أمام ايرلندا المتعطشة لفوز معنوي

الدوحة – يسعى المنتخب القطري لكرة القدم لتأكيد انطلاقته المثالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 عندما يلتقي نظيره الايرلندي الثلاثاء على استاد ناغيرديي في مدينة ديبريتسين المجرية في ثالث جولات المجموعة الأولى خلال مشاركة اعتبارية لمستضيف المونديال دون احتساب النتائج، عقب دعوة تلقها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي.

وكان العنابي قد سجل بداية لافتة للإقصائيات بتحقيق انتصارين على لوكمسبورغ 1 – 0 الأربعاء وعلى أذربيجان 2 – 1 السبت ليتصدر المجموعة “نظرياً” برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن البرتغال بطلة أوروبا وصربيا المتعادلين 2-2 السبت.

بالمقابل يحتل المنتخب الإيرلندي المركز الأخير بعدما مني بخسارتين، الأولى محبطة أمام صربيا المنافس المباشر منطقياً على المركز الثاني المؤهل الى الملحق 2-3 والثانية كارثية أمام لوكسمبورغ صفر-1 ليبقى المدرب ستيفن كيني بدون فوز منذ توليه المهمة العام الماضي خلال عشر مباريات.

الاختبار سيكون الأصعب لبطل آسيا أمام منتخب متعطش لتحقيق فوز حتى وإن كان معنوياً، معولا على مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الإنكليزية المختلفة.

غير أن الدفعة المعنوية الإضافية التي كسبها فريق المدرب الإسباني فليكيس سانشيس عندما قلب تأخره امام أذربيجان الى فوز ثمين بفضل القائد حسن الهيدوس، قد تعينه على مجاراة المنافس القوي الذي يفوقه في تصنيف الاتحاد الدولي الأخير لشهر شباط/فبراير، حيث يحتل المنتخب الايرلندي المركز 42 مقابل 58 للعنابي.

وشدد سانشيس خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقب المباراة الأخيرة “يجب أن نحافظ على المستوى الذي أظهرناه في المباراتين السابقتين، المباريات تزداد صعوبة بطبيعة الحال، كنا نعرف أننا مقبلون على منافسة قوية تحتاج منا الى بذل مجهودات كبيرة.

ومضى المدرب الشاب الذي قاد قطر لانجازها القاري الوحيد بالظفر بكأس آسيا عام 2019 “الانتصار في المباراتين الأوليين كان مستحقاً..وأثبت اللاعبون أمام أذربيجان أنهم يملكون عقلية جيدة….المداورة منحتنا خيارات إضافية، وسنقرر عقب التدريب الأخير الإثنين من سنشرك في المباراة الثالثة”. – (أ ف ب)