تصلب الأذن الوسطى.. لص يسرق سمعك

الغد– قال البروفيسور بيتر كلوسمان إن تصلب ‫الأذن الوسطى “Otosclerosis” يعد لصا يسرق السمع، حيث إنه يمهد الطريق ‫للإصابة بالصمم وفقدان حاسة السمع في حال عدم علاجه.

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني كما نقلت الجزيرة أن تصلب الأذن الوسطى يعني ‫فقدان عظامها القدرة على الحركة بسبب نمو نسيج عظمي جديد.

وليس من المعروف حتى ‫الآن سبب نمو النسيج الجديد، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل ‫وراثية.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على تصلب عظام الأذن ‫الوسطى، والتي تتمثل في ضعف السمع بأذن واحدة أو بالأذنين، بالإضافة إلى ‫الإصابة بطنين الأذن والدوار.

‫ويستلزم تصلب عظام الأذن الوسطى خضوع المريض للجراحة حيث لا يمكن علاجه ‫بالأدوية.