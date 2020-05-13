باريس – ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن لاعبي باريس سان جيرمان سيحصلون على غطاء من الذهب يحمل أسمائهم لهواتفهم المحمولة، وذلك احتفالا بتتويجهم باللقب التاسع للدوري الفرنسي “الليج آ” لموسم (2019-20) والذي انتهى بشكل مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقالت جريدة (لو باريزيان) اليومية أن شركة (iDesign Gold) هي من قامت بتصميم هذا الغطاء، عيار 24، ويحتوى على رقم قميص كل لاعب، والشعار الخاص بـ”الليج آ” وكلمة “بطل 2020”.

Amenés à donner votre avis sur les joueurs en fin de contrat au PSG, vous souhaitez notamment voir Edinson Cavani rester chez le champion de France. Ce n'est pas le cas en revanche pour Thiago Silva https://t.co/93cOlEZ8SX pic.twitter.com/jKkFnDDBK1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2020

إلا أن الصور التي نشرتها الشركة عبر تطبيق (إنستغرام)، تُظهر وجود 8 نجمات، بدلا من 9 هي عدد الألقاب التي حصدها الفريق الباريسي في الدوري عبر تاريخه.

وكانت نفس الشركة قد صممت العام الماضي مجموعة خاصة للاعبي ليفربول الإنجليزي عقب تتويجهم بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبر.

وتم إعلان الـ”بي إس جي” بطلا لفرنسا في 30 أبريل/نيسان الماضي بعد قرار الحكومة الفرنسية بصعوبة إقامة أي حدث رياضي في الوقت الراهن بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، وهو ما دفع رابطة المحترفين لإعلان انتهاء الموسم بشكل مبكر، وتتويج كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل باللقب. (إفي)