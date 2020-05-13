آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تصميم غطاء من الذهب لهواتف لاعبي سان جيرمان احتفالا باللقب

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن لاعبي باريس سان جيرمان سيحصلون على غطاء من الذهب يحمل أسمائهم لهواتفهم المحمولة، وذلك احتفالا بتتويجهم باللقب التاسع للدوري الفرنسي “الليج آ” لموسم (2019-20) والذي انتهى بشكل مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقالت جريدة (لو باريزيان) اليومية أن شركة (iDesign Gold) هي من قامت بتصميم هذا الغطاء، عيار 24، ويحتوى على رقم قميص كل لاعب، والشعار الخاص بـ”الليج آ” وكلمة “بطل 2020”.

إلا أن الصور التي نشرتها الشركة عبر تطبيق (إنستغرام)، تُظهر وجود 8 نجمات، بدلا من 9 هي عدد الألقاب التي حصدها الفريق الباريسي في الدوري عبر تاريخه.

وكانت نفس الشركة قد صممت العام الماضي مجموعة خاصة للاعبي ليفربول الإنجليزي عقب تتويجهم بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبر.

وتم إعلان الـ”بي إس جي” بطلا لفرنسا في 30 أبريل/نيسان الماضي بعد قرار الحكومة الفرنسية بصعوبة إقامة أي حدث رياضي في الوقت الراهن بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، وهو ما دفع رابطة المحترفين لإعلان انتهاء الموسم بشكل مبكر، وتتويج كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل باللقب. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

“نتفليكس” تُجهز فيلما عن مونديال 1999 للسيدات

منذ 8 دقائق

سيرينا “أفضل من أي وقت مضى” بدنيا في ظل توقف المنافسات

منذ 13 دقيقة

رأفت علي يكتب: “شارة الكابتن” مسؤولية والقيادة بالملعب فن متأصل

منذ 25 دقيقة

تغريدات .. مودريتش يحتفل بعيد زواجه ورونالدو يتدرب باشراف نجله

منذ 56 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock