تصنيف عالمي مرتفع لـ”الملكية الأردنية” في دقة مواعيد الرحلات



عمان- حازت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على تصنيف ثلاث نجوم في مجال الالتزام بمواعيد إقلاع وهبوط الطائرات، بحسب تقرير دولي أعدته مؤسسة (OAG) العالمية؛ حيث بلغت نسبة الدقة في حركة الرحلات الجوية 74.7 % خلال الفترة بين شهر حزيران (يونيو) 2018 وحتى أيار (مايو) 2019.

واعتمد التقرير على دراسة مسحية أجريت لمئات شركات الطيران العالمية وطالت ما لا يقل عن 80 % من الرحلات المجدولة لكل شركة طيران على مدى 12 شهراً؛ حيث رصدت الدراسة 34.272 رحلة جوية من رحلات الملكية الأردنية خلال الفترة المذكورة. وعبر المدير العام/ الرئيس التنفيذي لـ”الملكية الأردنية” ستيفان بيشلر، عن سعادة الشركة بالحصول على هذا التصنيف المتقدم في دقة مواعيد الإقلاع والهبوط بحسب شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، مؤكداً حرص الملكية الأردنية على تحسين هذا المعدل ومواصلة الالتزام بمواعيد الرحلات وتحقيق تطلعات المسافرين والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لهم وضمان وصول رحلاتهم في أوقاتها المحددة.

وتُجري مؤسسة (OAG) هذه الدراسة مرة واحدة سنوياً، وتمنح شركات الطيران والمطارات العالمية تصنيفات تتراوح بين نجمة واحدة وخمس نجوم؛ حيث تحصل أعلى شركات الطيران التزاماً بدقة مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات على درجة خمس نجوم، فيما يتم توزيع الفئات الباقية على الشركات الأخرى.

وقد أظهر التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الالكتروني أن من بين شركات الطيران التي حازت على تصنيف خمس نجوم؛ شركة الطيران الأندونيسية جارودا وخطوط Copa الجوية، وشركة طيران أير بلطيق، وشركة أول نيبون اليابانية، وأيرفلوت الروسية، ومن بين الشركات التي حصلت على تصنيف أربع نجوم كوانتاس الأسترالية وجال اليابانية، وأليتاليا، ودلتا، والخطوط القطرية وKLM. فيما حصلت، إلى جانب الملكية الأردنية على تصنيف ثلاث نجوم كل من؛ الخطوط الإماراتية، وأير فرانس، وأميركان أيرلاينز، ويونايتد أيرلاينز وبريتش أيرويز، وفيرجن أتلانتك والخطوط التركية، والطيران العماني وطيران الشرق الأوسط اللبنانية، وغيرها.